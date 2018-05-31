Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 14:27

Бойцы 51-й бригады выиграли четырехлетнее дело против командиров

Бойцы 51-й бригады выиграли четырехлетнее дело против командиров - Фото
На месте боев 51-й бригады в зоне АТО (фото - volynnews.com)

Несколько сотен военнослужащих расформированной бригады были под следствием с лета 2014 года из-за подставившего их руководства

Реклама
Реклама

Закрыто уголовное дело против 438 военных 51-й бригады, которых обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ст. 407 УК). Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк в Facebook.

25 мая было принято решение о закрытии дела. Как отметили в прокуратуре, оно было начато "исключительно по сообщениям командования в/ч".

Установлено, что ряд военнослужащих, "учитывая сложную морально-психологическую обстановку после возвращения с фронта", выбывали за пределы в/ч с разрешения младших командиров, но без оформления отпусков. Некоторые бойцы самостоятельно обращались и проходили лечение в учреждениях здравоохранения, о чем сведения в в/ч отсутствовали (впоследствии они были признаны годными к военной службе).

Сейчас прокуратура взялась за изучение возможной халатности командования.

"Четыре года по доносам непутевых советников и министерских чинов пытались смешать с грязью бойцов первой волны, которые стали первыми на защиту Украины. Им удалось ликвидировать бригаду, но не удалось ликвидировать честь бойцов", - прокомментировал адвокат Василий Нагорный.

По его словам, сначала у деле фигурировали 1700 военных. Адвокат добавил, что на повестке дня остается "запорожское дело", где судят еще 20 бойцов бывшей 51-й бригады.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе

Напомним, в июне 2014 года 42 бойца 51-й бригады перешли на территорию РФ из-за полного отсутствия боеприпасов, пищи, воды, а также после (по словам офицера) длительного пребывания под обстрелом артиллерии врага. Чтобы не попасть в плен, военные вынуждены были перейти границу в районе погранпункта Изварино.

1 декабря 2014 бригаду расформировали, по месту ее дислокации создали новую - 14-ю ОМБР.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, АТО, 51 бригада, оправдание, дезертирство, клевета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Собчак о состоянии Сенцова: Худой, бледный
Политика Собчак о состоянии Сенцова: Худой, бледный
Порошенко о Бабченко: Мы продолжим защищаться всеми способами
Политика Порошенко о Бабченко: Мы продолжим защищаться всеми способами
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 