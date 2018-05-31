Бойцы 51-й бригады выиграли четырехлетнее дело против командиров

На месте боев 51-й бригады в зоне АТО (фото - volynnews.com)

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Несколько сотен военнослужащих расформированной бригады были под следствием с лета 2014 года из-за подставившего их руководства

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Закрыто уголовное дело против 438 военных 51-й бригады, которых обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ст. 407 УК). Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк в Facebook.

25 мая было принято решение о закрытии дела. Как отметили в прокуратуре, оно было начато "исключительно по сообщениям командования в/ч".

Установлено, что ряд военнослужащих, "учитывая сложную морально-психологическую обстановку после возвращения с фронта", выбывали за пределы в/ч с разрешения младших командиров, но без оформления отпусков. Некоторые бойцы самостоятельно обращались и проходили лечение в учреждениях здравоохранения, о чем сведения в в/ч отсутствовали (впоследствии они были признаны годными к военной службе).

Сейчас прокуратура взялась за изучение возможной халатности командования.

"Четыре года по доносам непутевых советников и министерских чинов пытались смешать с грязью бойцов первой волны, которые стали первыми на защиту Украины. Им удалось ликвидировать бригаду, но не удалось ликвидировать честь бойцов", - прокомментировал адвокат Василий Нагорный.

По его словам, сначала у деле фигурировали 1700 военных. Адвокат добавил, что на повестке дня остается "запорожское дело", где судят еще 20 бойцов бывшей 51-й бригады.

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Напомним, в июне 2014 года 42 бойца 51-й бригады перешли на территорию РФ из-за полного отсутствия боеприпасов, пищи, воды, а также после (по словам офицера) длительного пребывания под обстрелом артиллерии врага. Чтобы не попасть в плен, военные вынуждены были перейти границу в районе погранпункта Изварино.

1 декабря 2014 бригаду расформировали, по месту ее дислокации создали новую - 14-ю ОМБР.