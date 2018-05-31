Дело Бабченко: Герман проходит по другим уголовным делам

Борис Герман Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Он фигурирует в деле о подделке документов и в деле о незаконном обращении с оружием

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Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является обвиняемым в других уголовных делах. Об этом говорится в постановлении Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 04 апреля 2018 года.

Тогда суд избрал Герману меру пресечения в виде личного обязательства в деле о подделке документов. В этом деле вместе с ним обвиняется Капилян Антонина Анатольевна - владелица украинского-германского СП "Шмайсер", где Герман работает исполнительным директором.

Кроме того, с 2016 года полиция расследует дело о незаконном обращении с оружием Германом. В материалах этого дела говорится, что неустановленное лицо отправляло Герману посылки с предметами, похожими на патроны и оптический прицел для станкового гранатомета.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Сегодня ему избрают меру пресечения. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается.