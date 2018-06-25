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25.06.2018, 17:25

Дело Бабченко: Грицак рассказал, как дела у людей из "списка 47"

Дело Бабченко: Грицак рассказал, как дела у людей из "списка 47" - Фото
Грицак Василий (фото - LIGA.net)

По словам главы СБУ, расследование дела о покушении на Бабченко происходит чрезвычайно активно

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Значительная часть из 47 человек, которых украинская власть называет потенциальными жертвами российских спецслужб, находящимися в списке, который удалось установить, благодаря операции по спасению журналиста Аркадия Бабченко, находится под охраной. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает Радио Свобода.

Грицак сказал, что было некорректным назвать точное число людей, обратившихся, за защитой, и отметил, что под круглосуточной охраной находится значительная часть из списка.

Он добавил, что расследование дела о покушении на Бабченко происходит чрезвычайно активно.

Глава СБУ анонсировал появление новых подробностей дела в ближайшее время.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе расследования покушения на Бабченко правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.

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Теги: круглосуточная охрана, василий грицак, сбу, аркадий бабченко, список 47
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