Лувр ограбили мелкие преступники, а не профессионалы – прокурор Парижа

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Ограбление парижского Лувра, одного из крупнейших и известнейших музеев мира, совершили мелкие воры, а не профессионалы из мира организованной преступности, заявила прокурор французской столицы Лора Бекко. Слова чиновницы в интервью радио franceinfo передает агентство Reuters.

Утром в воскресенье, 19 октября, двое мужчин припарковали машину с подъемником возле Лувра, поднялись на второй этаж, разбили окно, сломали витрины с помощью болгарок, а затем скрылись на скутерах, которыми управляли двое сообщников. В целом же ограбление длилось менее семи минут.

"Это не совсем повседневная преступность... но это тип преступности, который мы обычно не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности", – рассказала Бекко.

Она добавила, что данные четырех человек, арестованных по этому делу на данный момент, не являются типичными для профессиональных членов организованной преступности, способных проводить сложные операции.

"Это явно местные жители. Все они проживают более или менее в Сен-Сен-Дени", отметила прокурор. Речь идет о районе на севере Парижа с низким уровнем дохода среди жителей.

Французские медиа предположили, что грабители были любителями, поскольку во время побега они потеряли самую ценную из драгоценностей – корону императрицы Евгении, изготовленную из золота, изумрудов и бриллиантов, а также оставили инструменты и другие предметы на месте преступления и не подожгли грузовик перед уходом.

Бекко сообщила, что за ограбление разыскивается как минимум еще один человек, и не исключила, что могли быть и другие сообщники.

Также прокурор рассказала, что 37-летний мужчина и 38-летняя женщина, которые накануне получили обвинения, находились в отношениях и имели общих детей. Ранее, во время суда, подозреваемая в слезах заявила, что боится за своих детей и за себя.

Вышеупомянутый подозреваемый и один из двух фигурантов, задержанных ранее, были осуждены за одно ограбление в 2015 году; в целом же мужчина имел 11 судимостей за различные преступления, включая нарушения правил дорожного движения, кражу с отягчающими обстоятельствами и попытку взломать банкомат, добавила чиновница.

Бекко отметила, что этот фигурант, вероятно, был членом группы из четырех человек, которые ограбили Лувр, исходя из следов ДНК, найденных в грузовике. В нем также обнаружили следы женщины, однако прокурор отметила, что они, вероятно, были перенесены в автомобиль – возможно, через человека или предмет, которые впоследствии оказались в машине.

Мужчину подозревают в организованной краже и преступном сговоре, женщину – в соучастии.