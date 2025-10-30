Новых подозреваемых в ограблении Лувра задержали, но драгоценности все еще ищут – детали

Французские правоохранители изучают легальный и "параллельные" рынки искусства, чтобы найти похищенные драгоценности из музея, рассказала прокурор

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Вечером 29 октября были задержаны пять человек в связи с ограблением парижского музея Лувр в столичном регионе Франции, сообщило радио RTL со ссылкой на собеседников в судебной системе. На следующий день прокурор Парижа Лора Бекко подтвердила, что задержанных было несколько, и рассказала, что похищенные драгоценности все еще ищут.

Чиновница отметила, что слишком рано сообщать данные о личностях подозреваемых.

"Один из них был в поле зрения следователей, поскольку мы имели следы его ДНК, которые, по нашему мнению, связывают его с совершенной кражей", – рассказала чиновница.

Бекко также сообщила, что двое подозреваемых, задержанных первыми 26 октября, со своей стороны "частично признали факты".

"Они в конце концов признались, что были причастны к этому ограблению", – отметила прокурор.

Она уточнила, что расследование "продолжается с целью идентификации всех участников".

Однако Бекко отметила, что похищенные из Лувра ювелирные изделия не удалось найти во время этой волны задержаний.

Речь идет о значительном количестве драгоценностей: восемь коронных драгоценностей, включая диадему императрицы Евгении, украшенную почти 2000 бриллиантами, а также ожерелье с сапфирами, принадлежавшее Марии-Амелии, последней королеве Франции, и Гортензии де Богарне, матери Наполеона III.

По оценкам медиа, стоимость этих изделий составляет 88 млн евро.

В то же время прокурор заверила, что следователи решили найти похищенные драгоценности, и для этого она обратилась в Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

"Это управление сейчас изучает весь легальный рынок произведений искусства и [...] с другой стороны, существует определенное количество параллельных рынков, которые специалисты этого управления умеют исследовать, и здесь мы также проявляем определенную бдительность", – рассказала Бекко.