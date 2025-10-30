Нових підозрюваних у пограбуванні Лувру затримали, але дорогоцінності все ще шукають – деталі

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Увечері 29 жовтня було затримано п'ятьох осіб у зв'язку з пограбуванням паризького музею Лувр у столичному регіоні Франції, повідомило радіо RTL з посиланням на співрозмовників у судовій системі. Наступного дня прокурорка Парижа Лора Бекко підтвердила, що затриманих було декілька, й розповіла, що викрадені дорогоцінності все ще шукають.

Посадовиця зазначила, що занадто рано повідомляти дані про особи підозрюваних.

"Один з них був у полі зору слідчих, оскільки ми мали сліди його ДНК, які, на нашу думку, пов'язують його зі скоєною крадіжкою", – сказала вона.

Бекко також повідомила, що двоє підозрюваних, затриманих першими 26 жовтня, зі свого боку "частково визнали факти".

"Вони зрештою зізналися, що були причетні до цього пограбування", – зауважила прокурорка.

Вона уточнила, що розслідування "триває з метою ідентифікації всіх учасників".

Однак Бекко зауважила, що викрадені з Лувру ювелірні вироби не вдалося знайти під час цієї хвилі затримань.

Йдеться про значну кількість коштовностей: вісім коронних дорогоцінностей, включно з діадемою імператриці Євгенії, прикрашеною майже 2000 діамантами, а також намистом з сапфірами, що належало Марії-Амелії, останній королеві Франції, та Гортензії де Богарне, матері Наполеона III.

За оцінками медіа, вартість цих виробів становить 88 млн євро.

Водночас прокурорка запевнила, що слідчі вирішили знайти викрадені коштовності, й для цього вона звернулась до Центрального управління з боротьби з незаконним обігом культурних.

"Це управління зараз вивчає весь легальний ринок творів мистецтва і [...] з іншого боку, існує певна кількість паралельних ринків, які спеціалісти цього управління вміють досліджувати, і тут ми також проявляємо певну пильність", – розповіла Бекко.