Затримано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру – Le Figaro
У Франції затримано двох підозрюваних у викраденні коштовностей з паризького музею Лувр, повідомила газета Le Figaro з посиланням на власну інформацію.
За її даними, після тижня інтенсивних пошуків, увечері 25 жовтня правоохоронцям вдалося затримати частину групи, що підозрюється у пограбуванні музею.
Одного з фігурантів затримали у головному міжнародному аеропорті Парижа Руассі (Шарль де Голль), коли той збирався вилетіти до Алжиру, а іншого арештували у департаменті Сен-Сен-Дені, що межує з французькою столицею, передає медіа.
Другий з підозрюваних збирався летіти до іншої африканської країни, Малі, розповів співрозмовник у поліції.
Тим часом прокурорка Парижа Лора Бекко заявила, що "глибоко шкодує про поспішне розголошення цієї інформації особами, які володіють нею, не зважаючи на розслідування".
"Це розкриття інформації може тільки зашкодити розслідуванню, яке ведуть сотні слідчих, що займаються пошуком як викрадених коштовностей, так і всіх злочинців. Зараз занадто рано надавати будь-які деталі", – пояснила чиновниця.
Водночас міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс привітав слідчих й додав, що розслідування мають продовжуватися з дотриманням таємниці й під юрисдикцією паризької прокуратури.
Раніше повідомлялося, що у пограбуванні брали участь чотири особи.
- У неділю, 19 жовтня, з Лувру було викрадено вісім коштовних ювелірних виробів, зокрема тіари, намисто та сережки – газета Le Parisien показала фото викрадених коштовностей.
- Міністерство культури Франції повідомило, що країна не отримає виплат за викрадені з Лувру коштовності, оскільки вони не були застраховані приватним полісом.
- Прокурорка Парижа повідомляла, що в межах розслідування справи слідству вдалося отримати показання очевидця.
- Співрозмовники радіо RTL повідомили, що після крадіжки, частина колекції дорогоцінностей була перевезена до підземного сховища Банку Франції. За оцінками медіа, вартість восьми викрадених історичних коштовностей становить 88 млн євро.
