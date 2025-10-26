Затримано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру – Le Figaro

Фігуранти справи про пограбування паризького музею хотіли втекти з країни, повідомляє медіа

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

У Франції затримано двох підозрюваних у викраденні коштовностей з паризького музею Лувр, повідомила газета Le Figaro з посиланням на власну інформацію.

За її даними, після тижня інтенсивних пошуків, увечері 25 жовтня правоохоронцям вдалося затримати частину групи, що підозрюється у пограбуванні музею.

Одного з фігурантів затримали у головному міжнародному аеропорті Парижа Руассі (Шарль де Голль), коли той збирався вилетіти до Алжиру, а іншого арештували у департаменті Сен-Сен-Дені, що межує з французькою столицею, передає медіа.

Другий з підозрюваних збирався летіти до іншої африканської країни, Малі, розповів співрозмовник у поліції.

Тим часом прокурорка Парижа Лора Бекко заявила, що "глибоко шкодує про поспішне розголошення цієї інформації особами, які володіють нею, не зважаючи на розслідування".

"Це розкриття інформації може тільки зашкодити розслідуванню, яке ведуть сотні слідчих, що займаються пошуком як викрадених коштовностей, так і всіх злочинців. Зараз занадто рано надавати будь-які деталі", – пояснила чиновниця.

Водночас міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс привітав слідчих й додав, що розслідування мають продовжуватися з дотриманням таємниці й під юрисдикцією паризької прокуратури.

Раніше повідомлялося, що у пограбуванні брали участь чотири особи.