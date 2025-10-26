Задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра – Le Figaro

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Во Франции задержаны двое подозреваемых в похищении драгоценностей из парижского музея Лувр, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на собственную информацию.

По ее данным, после недели интенсивных поисков, вечером 25 октября правоохранителям удалось задержать часть группы, подозреваемой в ограблении музея.

Одного из фигурантов задержали в главном международном аэропорту Парижа Руасси (Шарль де Голль), когда тот собирался вылететь в Алжир, а другого арестовали в департаменте Сен-Сен-Дени, граничащем с французской столицей, передает медиа.

Второй из подозреваемых собирался лететь в другую африканскую страну, Мали, рассказал собеседник в полиции.

Между тем прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что "глубоко сожалеет о поспешном разглашении этой информации лицами, которые владеют ею, несмотря на расследование".

"Это раскрытие информации может только навредить расследованию, которое ведут сотни следователей, занимающихся поиском как похищенных драгоценностей, так и всех преступников. Сейчас слишком рано предоставлять какие-либо детали", – пояснила чиновница.

В то же время министр внутренних дел страны Лоран Нуньес поздравил следователей и добавил, что расследование должно продолжаться с соблюдением тайны и под юрисдикцией парижской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в ограблении участвовали четыре человека.