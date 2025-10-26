Гигантский "сейф" под землей: после ограбления Лувра часть драгоценностей перевезли – RTL

Драгоценности из музея были перемещены в национальный банк Франции в условиях "строгой секретности и чрезвычайной безопасности"

После кражи драгоценностей из парижского музея Лувра, часть коллекции драгоценностей была перевезена в Банк Франции. Об этом сообщает французское радио RTL со ссылкой на собственных собеседников.

По их данным, перемещение состоялось в пятницу, 24 октября, в условиях "строгой секретности и чрезвычайной безопасности" – экспонаты под охраной моторизованного конвоя парижской полиции перевезли на расстояние 300 метров от Лувра в хранилища Банка.

Через пять дней после ограбление галереи Аполлона группой из четырех преступников, совершенного с помощью простого грузового подъемника, припаркованного под окнами Лувра, государство и руководство музея, похоже, "решили не рисковать, ожидая оценки возможных недостатков в системе безопасности", отмечает медиа.

Детали о коллекциях, которые были перевезены в Банк, неизвестны, но, по данным собеседников RTL, были перемещены как "драгоценности Короны" (времен французского королевства, Наполеона I и Наполеона III. – Ред.) из галереи Аполлона, так и драгоценности из других частей Лувра.

Сам музей не захотел комментировать медиа эти данные и подробно объяснять причины перевозки, Банк Франции также не ответил на запросы.

Как заявляет RTL, все драгоценности размещены в главном хранилище национального банка, гигантском "сейфе", расположенном на глубине 26 метров, где хранится 90% золотого запаса Франции. По данным собеседников, знакомых с ситуацией, такое перемещение является исключительным. В частности, в хранилищах Банка уже несколько лет хранятся драгоценные записные книжки художника Леонардо на Винчи, стоимость коллекции которых оценивается в более чем 600 млн евро.

Расследование кражи из Лувра пока не позволило задержать четырех членов группировки. Прокурор Парижа Лора Бекко заявляла, что правоохранители собрали более 150 доказательств (отпечатки пальцев, ДНК и т.д.), которые сейчас анализируются.

По оценкам медиа, стоимость восьми похищенных исторических драгоценностей составляет 88 млн евро.