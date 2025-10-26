Гігантський "сейф" під землею: після пограбування Лувру частину коштовностей перевезли – RTL

Дорогоцінності із музею були переміщені до національного банку Франції в умовах "сурової секретності й надзвичайної безпеки"

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Після крадіжки коштовностей із паризького музею Лувру, частина колекції дорогоцінностей була перевезена до Банку Франції. Про це повідомляє французьке радіо RTL з посиланням на власних співрозмовників.

За їх даними, переміщення відбулось у п'ятницю, 24 жовтня, в умовах "сурової секретності й надзвичайної безпеки" – експонати під охороною моторизованого конвою паризької поліції перевезли на відстань 300 метрів від Лувру до сховищ Банку.

Через п'ять днів після пограбування галереї Аполлона групою з чотирьох злочинців, здійсненого за допомогою простого вантажного підіймача, припаркованого під вікнами Лувру, держава та керівництво музею, як видається, "вирішили не ризикувати, чекаючи на оцінку можливих недоліків у системі безпеки", зауважує медіа.

Деталі про колекції, що були перевезені до Банку, невідомі, але, за даними співрозмовців RTL, були переміщені як "коштовності Корони" (часів французького королівства, Наполеона I й Наполеона III. – Ред.) з галереї Аполлона, так і дорогоцінності з інших частин Лувру.

Сам музей не захотів коментувати медіа ці дані й детально пояснювати причини перевезення, Банк Франції також не відповів на запити.

Як заявляє RTL, усі коштовності розміщено у головному сховищі національного банку, гігантському "сейфі", розташованому на глибині 26 метрів, де зберігається 90% золотого запасу Франції. За даними співбесідників, знайомих з ситуацією, таке переміщення є винятковим. Зокрема, у сховищах Банку вже декілька років зберігаються дорогоцінні записники митця Леонардо на Вінчі, вартість колекції яких оцінюється у більш ніж 600 млн євро.

Розслідування крадіжки з Лувру поки що не дозволило затримати чотирьох членів угрупування. Прокурорка Парижу Лора Бекко заявляла, що правоохоронці зібрали понад 150 доказів (відбитки пальців, ДНК тощо), які зараз аналізують.

За оцінками медіа, вартість восьми викрадених історичних коштовностей становить 88 млн євро.