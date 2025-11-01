Обвинения в ограблении Лувра получили еще два человека – детали дела

Подозреваемая в ограблении парижского музея была в слезах во время суда, заявив, что боится за своих детей и себя

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

1 ноября получили обвинения двое из пяти человек, арестованных в последнюю неделю октября по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекко, передает агентство Bloomberg.

Первый подозреваемый, уже совершавший ограбление ранее, был обвинен в организованной краже и преступном сговоре и останется под стражей до судебного слушания.

Второй фигурант был обвинен в соучастии. Медиа BFMTV пишет, что речь идет о 38-летней женщине, ее также взяли под стражу. Первому подозреваемому 37 лет.

Оба отрицают какую-либо причастность к ограблению музея.

Остальные три человека, арестованных 29 октября, были освобождены, отметила Бекко.

Появившись в суде 1 ноября, женщина, одна из подозреваемых, заявила суду, что боится за своих детей и за себя – она была в слезах, передает агентство AFP.

Ранее прокуратура выдвинула обвинения двум мужчинам, задержанным первыми 26 октября. Оба из них частично признали свою причастность к преступлению и остаются под стражей.

Между тем драгоценные ожерелья, диадемы и серьги, которые были похищены из Лувра, до сих пор не нашли.

По оценкам радио RTL, стоимость украденных драгоценностей составляет 88 млн евро.