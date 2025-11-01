Обвинения в ограблении Лувра получили еще два человека – детали дела
1 ноября получили обвинения двое из пяти человек, арестованных в последнюю неделю октября по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекко, передает агентство Bloomberg.
Первый подозреваемый, уже совершавший ограбление ранее, был обвинен в организованной краже и преступном сговоре и останется под стражей до судебного слушания.
Второй фигурант был обвинен в соучастии. Медиа BFMTV пишет, что речь идет о 38-летней женщине, ее также взяли под стражу. Первому подозреваемому 37 лет.
Оба отрицают какую-либо причастность к ограблению музея.
Остальные три человека, арестованных 29 октября, были освобождены, отметила Бекко.
Появившись в суде 1 ноября, женщина, одна из подозреваемых, заявила суду, что боится за своих детей и за себя – она была в слезах, передает агентство AFP.
Ранее прокуратура выдвинула обвинения двум мужчинам, задержанным первыми 26 октября. Оба из них частично признали свою причастность к преступлению и остаются под стражей.
Между тем драгоценные ожерелья, диадемы и серьги, которые были похищены из Лувра, до сих пор не нашли.
По оценкам радио RTL, стоимость украденных драгоценностей составляет 88 млн евро.
- Ограбление парижского музея произошло в воскресенье 19 октября – газета Le Parisien показала фото похищенных драгоценностей.
- Министерство культуры Франции сообщило, что страна не получит выплат за похищенные из Лувра драгоценности, поскольку они не были застрахованы частным полисом.
- Прокурор Парижа заявляла, что в рамках расследования дела следствию удалось получить показания очевидца.
- Собеседники RTL сообщили, что после кражи, часть коллекции драгоценностей была перевезена в подземное хранилище Банка Франции.
