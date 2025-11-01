Обвинувачення в пограбуванні Лувру отримали ще двоє людей – деталі справи
1 листопада отримали звинувачення двоє з п'яти осіб, заарештованих в останній тиждень жовтня у справі про пограбування Лувру. Про це повідомила прокурорка Парижа Лора Бекко, передає агенція Bloomberg.
Перший підозрюваний, який вже здійснював пограбування раніше, був обвинувачений в організованій крадіжці та злочинній змові й залишиться під вартою до судового слухання.
Другий фігурант був звинувачений у співучасті. Медіа BFMTV пише, що йдеться про 38-річну жінку, її також взяли під варту. Першому підозрюваному 37 років.
Обидва заперечують будь-яку причетність до пограбування музею.
Інші троє осіб, заарештованих 29 жовтня, були звільнені, зазначила Бекко.
З'явившись у суді 1 листопада, жінка, одна з підозрюваних, заявила суду, що боїться за своїх дітей і за себе – вона була у сльозах, передає агенція AFP.
Раніше прокуратура висунула звинувачення двом чоловікам, затриманим першими 26 жовтня. Обидва з них частково визнали свою причетність до злочину й залишаються під вартою.
Тим часом коштовні намиста, діадеми та сережки, що були викрадені з Лувру, досі не знайшли.
За оцінками радіо RTL, вартість вкрадених коштовностей становить 88 млн євро.
- Пограбування паризького музею сталося у неділю, 19 жовтня, – газета Le Parisien показала фото викрадених коштовностей.
- Міністерство культури Франції повідомило, що країна не отримає виплат за викрадені з Лувру коштовності, оскільки вони не були застраховані приватним полісом.
- Прокурорка Парижа заявляла, що в межах розслідування справи слідству вдалося отримати показання очевидця.
- Співрозмовники RTL повідомили, що після крадіжки,ичастина колекції дорогоцінностей була перевезена до підземного сховища Банку Франції.
