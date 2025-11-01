Обвинувачення в пограбуванні Лувру отримали ще двоє людей – деталі справи

Підозрювана у пограбуванні паризького музею була в сльозах під час суду, заявивши, що боїться за своїх дітей і себе

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

1 листопада отримали звинувачення двоє з п'яти осіб, заарештованих в останній тиждень жовтня у справі про пограбування Лувру. Про це повідомила прокурорка Парижа Лора Бекко, передає агенція Bloomberg.

Перший підозрюваний, який вже здійснював пограбування раніше, був обвинувачений в організованій крадіжці та злочинній змові й залишиться під вартою до судового слухання.

Другий фігурант був звинувачений у співучасті. Медіа BFMTV пише, що йдеться про 38-річну жінку, її також взяли під варту. Першому підозрюваному 37 років.

Обидва заперечують будь-яку причетність до пограбування музею.

Інші троє осіб, заарештованих 29 жовтня, були звільнені, зазначила Бекко.

З'явившись у суді 1 листопада, жінка, одна з підозрюваних, заявила суду, що боїться за своїх дітей і за себе – вона була у сльозах, передає агенція AFP.

Раніше прокуратура висунула звинувачення двом чоловікам, затриманим першими 26 жовтня. Обидва з них частково визнали свою причетність до злочину й залишаються під вартою.

Тим часом коштовні намиста, діадеми та сережки, що були викрадені з Лувру, досі не знайшли.

За оцінками радіо RTL, вартість вкрадених коштовностей становить 88 млн євро.