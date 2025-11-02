Лувр пограбували дрібні злочинці, а не професіонали – прокурорка Парижа

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Пограбування паризького Лувру, одного з найбільших і найвідоміших музеїв світу, здійснили дрібні злодії, а не професіонали зі світу організованої злочинності, заявила прокурорка французької столиці Лора Бекко. Слова чиновниці в інтерв'ю радіо franceinfo передає агенція Reuters.

Вранці у неділю, 19 жовтня, двоє чоловіків припаркували машину з підйомником біля Лувру, піднялися на другий поверх, розбили вікно, зламали вітрини за допомогою болгарок, а потім втекли на скутерах, якими керували двоє спільників. Загалом пограбування тривало менш ніж сім хвилин.

"Це не зовсім повсякденна злочинність... але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності", – розповіла Бекко.

Вона додала, що дані чотирьох осіб, заарештованих у цій справі на цей час, не є типовими для професійних членів організованої злочинності, здатних проводити складні операції.

"Це явно місцеві жителі. Всі вони проживають більш-менш в Сен-Сен-Дені", зауважила прокурорка. Йдеться про район на півночі Парижа з низьким рівнем доходу серед мешканців.

Французькі медіа припустили, що грабіжники були аматорами, оскільки під час втечі вони загубили найціннішу з коштовностей – корону імператриці Євгенії, виготовлену із золота, смарагдів та діамантів, а також залишили інструменти та інші предмети на місці злочину й не підпалили вантажівку перед відходом.

Бекко повідомила, що за пограбування розшукується щонайменше ще одна особа, й не виключила, що могли бути й інші спільники.

Також прокурорка розповіла, що 37-річний чоловік та 38-річна жінка, які напередодні отримали обвинувачення, перебували у стосунках і мали спільних дітей. Раніше, під час суду, підозрювана у сльозах заявила, що боїться за своїх дітей і за себе.

Вищезгаданий підозрюваний та один із двох фігурантів, затриманих раніше, були засуджені за одне пограбування у 2015 році; загалом чоловік мав 11 судимостей за різні злочини, включно з порушеннями правил дорожнього руху, крадіжку з обтяжувальними обставинами та спробу зламати банкомат, додала чиновниця.

Бекко зазначила, що цей фігурант, ймовірно, був членом групи з чотирьох осіб, які пограбували Лувр, виходячи зі слідів ДНК, знайдених у вантажівці. У ній також виявили і сліди жінки, однак прокурорка зазначила, що ті, ймовірно, були перенесені в автівку – можливо, через людину або предмет, які згодом опинились у машині.

Чоловіка підозрюють в організованій крадіжці та злочинній змові, жінку – у співучасті.