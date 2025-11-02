Лувр пограбували дрібні злочинці, а не професіонали – прокурорка Парижа
Пограбування паризького Лувру, одного з найбільших і найвідоміших музеїв світу, здійснили дрібні злодії, а не професіонали зі світу організованої злочинності, заявила прокурорка французької столиці Лора Бекко. Слова чиновниці в інтерв'ю радіо franceinfo передає агенція Reuters.
Вранці у неділю, 19 жовтня, двоє чоловіків припаркували машину з підйомником біля Лувру, піднялися на другий поверх, розбили вікно, зламали вітрини за допомогою болгарок, а потім втекли на скутерах, якими керували двоє спільників. Загалом пограбування тривало менш ніж сім хвилин.
"Це не зовсім повсякденна злочинність... але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності", – розповіла Бекко.
Вона додала, що дані чотирьох осіб, заарештованих у цій справі на цей час, не є типовими для професійних членів організованої злочинності, здатних проводити складні операції.
"Це явно місцеві жителі. Всі вони проживають більш-менш в Сен-Сен-Дені", зауважила прокурорка. Йдеться про район на півночі Парижа з низьким рівнем доходу серед мешканців.
Французькі медіа припустили, що грабіжники були аматорами, оскільки під час втечі вони загубили найціннішу з коштовностей – корону імператриці Євгенії, виготовлену із золота, смарагдів та діамантів, а також залишили інструменти та інші предмети на місці злочину й не підпалили вантажівку перед відходом.
Бекко повідомила, що за пограбування розшукується щонайменше ще одна особа, й не виключила, що могли бути й інші спільники.
Також прокурорка розповіла, що 37-річний чоловік та 38-річна жінка, які напередодні отримали обвинувачення, перебували у стосунках і мали спільних дітей. Раніше, під час суду, підозрювана у сльозах заявила, що боїться за своїх дітей і за себе.
Вищезгаданий підозрюваний та один із двох фігурантів, затриманих раніше, були засуджені за одне пограбування у 2015 році; загалом чоловік мав 11 судимостей за різні злочини, включно з порушеннями правил дорожнього руху, крадіжку з обтяжувальними обставинами та спробу зламати банкомат, додала чиновниця.
Бекко зазначила, що цей фігурант, ймовірно, був членом групи з чотирьох осіб, які пограбували Лувр, виходячи зі слідів ДНК, знайдених у вантажівці. У ній також виявили і сліди жінки, однак прокурорка зазначила, що ті, ймовірно, були перенесені в автівку – можливо, через людину або предмет, які згодом опинились у машині.
Чоловіка підозрюють в організованій крадіжці та злочинній змові, жінку – у співучасті.
- Газета Le Parisien показала фото викрадених коштовностей. За оцінками радіо RTL, вартість цих дорогоцінностей становить 88 млн євро.
- Міністерство культури Франції повідомило, що країна не отримає виплат за викрадені з Лувру коштовності, оскільки вони не були застраховані приватним полісом.
- Прокурорка Парижа заявляла, що в межах розслідування справи слідству вдалося отримати показання очевидця.
- Співрозмовники RTL повідомили, що після крадіжки частина колекції дорогоцінностей була перевезена до підземного сховища Банку Франції.
