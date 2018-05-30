Дело Бабченко: журналисты просят помочь с камерами наблюдения

Фото: Михаил Ткач/Facebook

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Журналисты ищут записи с камер в районе убийства Бабченко и просят водителей передать записи с видеорегистраторов

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Журналисты занялись идентификацией камер видеонаблюдения в районе, где убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Журналист Денис Бигус в Facebook призвал людей, у которых есть в районе улицы Никольско-Слободской камера, которая смотрит во двор или на дорогу, сообщить об этом.

Водителей, которые были в районе Никольско-Слободской, 6/2 во вторник, 29 мая, между 19:00 и 20:00, просят передать записи с видеорегистратора. Прислать видео можна на почту video@hromadske.ua, сообщила журналистка Громадського Юлия Банкова.

По словам корреспондента LIGA.net, камер в районе много - на подъездах и супермаркетах, которые находятся возле дома. В одном из магазинов сказали, что следователи уже приходили за записями.

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В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.