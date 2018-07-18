Донецкий коммерсант пытался улететь из Борисполя: СБУ не пустила

При попытке отбытия в одну из стран Ближнего Востока в аэропорту Борисполь задержали предполагаемого сообщника боевиков террористической организации ДНР (оккупационная администрация РФ в Донецке). Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Участники операции объединенных сил из СБУ выяснили, что некий донецкий коммерсант для беспроблемных автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области "наладил плодотворное взаимодействие" с террористами.
В "благодарность" за это мужчина давал боевикам авто для перевозок и топливо, а также ежемесячно передавал 20-30 тысяч рублей одному из "депутатов народной совета ДНР" за "содействие бизнесу".
Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса
Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).