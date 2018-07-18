Донецкий коммерсант пытался улететь из Борисполя: СБУ не пустила

Фото: пресс-служба аэропорта Борисполь

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Мужчина ежемесячно передавал 20-30 тысяч рублей одному из "депутатов ДНР" за "содействие бизнесу" по перевозкам через блокпосты боевиков

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При попытке отбытия в одну из стран Ближнего Востока в аэропорту Борисполь задержали предполагаемого сообщника боевиков террористической организации ДНР (оккупационная администрация РФ в Донецке). Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Участники операции объединенных сил из СБУ выяснили, что некий донецкий коммерсант для беспроблемных автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области "наладил плодотворное взаимодействие" с террористами.

В "благодарность" за это мужчина давал боевикам авто для перевозок и топливо, а также ежемесячно передавал 20-30 тысяч рублей одному из "депутатов народной совета ДНР" за "содействие бизнесу".

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Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).