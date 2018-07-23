Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 15:01

ДТП под Житомиром: суд избрал меру пресечения владельцу маршрутки

ДТП под Житомиром: суд избрал меру пресечения владельцу маршрутки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Техническое состояние транспортного средства не соответствовало нормам

Реклама
Реклама

Королевский районный суд избрал меру пресечения владельцу маршрутки, попавшей в смертельное ДТП в Житомирской области, сообщает Громадське.

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и избрал меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста. Прокуратура настаивала на содержании владельца маршрутки под стражей.

Ранее мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации). Правоохранители установили, что техническое состояние маршрутки не соответствовало нормам. На суде мужчина сообщил, что информация о неисправности тормозов маршрутки не соответствует действительности. 

Смертельное ДТП произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп неподалеку на въезде в Житомир. Маршрутка столкнулась с фурой, в результате аварии погибли 10 человек, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, суд, авария, мера пресечения, Житомир, трасса киев-чоп, владелец маршрутки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Смертельное ДТП в Закарпатье: чиновник арестован без права залога
Происшествия Смертельное ДТП в Закарпатье: чиновник арестован без права залога
Во Львовской области в ДТП погибли шесть человек: фото
Происшествия Во Львовской области в ДТП погибли шесть человек: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 