ДТП под Житомиром: суд избрал меру пресечения владельцу маршрутки

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Техническое состояние транспортного средства не соответствовало нормам

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Королевский районный суд избрал меру пресечения владельцу маршрутки, попавшей в смертельное ДТП в Житомирской области, сообщает Громадське.

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и избрал меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста. Прокуратура настаивала на содержании владельца маршрутки под стражей.

Ранее мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации). Правоохранители установили, что техническое состояние маршрутки не соответствовало нормам. На суде мужчина сообщил, что информация о неисправности тормозов маршрутки не соответствует действительности.

Смертельное ДТП произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп неподалеку на въезде в Житомир. Маршрутка столкнулась с фурой, в результате аварии погибли 10 человек, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.