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06.08.2018, 08:08

Эксперт США о трагедии МН17: РФ умышленно сбила самолет

Эксперт США о трагедии МН17: РФ умышленно сбила самолет - Фото
Фото: gettyimages.com

Дэвид Саттер подчеркнул, что это "была провокация России, цель которой - очернить Украину"

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Уничтожение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур - это нечто новое для постсоветской России, и она это сделала умышленно. Об этом заявил американский консультант в расследовании катастрофы МН17, журналист Дэвид Саттер, который писал книги о преступлениях путинской России, в эфире Espreso.tv.

"Это первый раз, когда в массовом убийстве привлекли иностранных граждан. Ранее это были убийства россиян, украинцев во время войны. А если идет речь о чистом терроризме и умышленном убийстве сотен людей, то можно сказать, что это первый раз, когда люди запада и люди, по крайней мере, не из бывшего Советского Союза были в это вовлечены", - подчеркнул эксперт.

По его словам, правительства Нидерландов и Австралии идентифицировали Россию как виновника трагедии и требовали объяснений. "Поэтому уже нельзя приписывать это сепаратистам. Готов сказать, что я лично убежден, что они умышленно уничтожили пассажирский самолет. Я склонен думать, что они не хотели уничтожить малазийский самолет, а хотели уничтожить российский самолет (который находился поблизости, - ред.). Но я пока не имею достаточно доказательств", - добавил он.

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Он считает, что это была провокация, цель которой - “очернить Украину и так или иначе создать фон для вторжения и расширения военных действий”.

"Есть еще один очень загадочный и важный вопрос - они на самом деле хотели уничтожить малайзийский самолет или они хотели уничтожить другой самолет, который был поблизости - российский самолет с людьми, который летели из Москвы в Ларнаку. Возможно, они считали, что, уничтожая российский самолет, они могут оправдать захват половины Украины. И как это ни печально и ужасно, мы не можем упустить эту версию, потому что она очень логична”, - сказал он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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Теги: Россия, мн17, бук, Дэвид Саттер
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