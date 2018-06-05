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05.06.2018, 10:53

Хакеры через Минздрав пытались атаковать дипмиссию страны НАТО

Хакеры через Минздрав пытались атаковать дипмиссию страны НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

СБУ предотвратила атаку на дипломатическое ведомство одной из стран Альянса: злоумышленники воспользовались данными взломанного ресурса Минздрава

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Специалисты Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство неназванной страны-члена Североатлантического альянса, которая стала возможной из-за халатности чиновников одного из предприятий Минздрава. Об этом инциденте сообщил пресс-центр СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что были нарушены правила защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем на одном из ГП Минздрава. Это привело к тому, что хакеры получили доступ к информационно-телекоммуникационным системам учреждения.

Более того, в дальнейшем злоумышленники попытались использовать полученные данные для взлома ресурсов иностранного представительства.

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После проверки руководство Минздрава решило уволить гендиректора госпредприятия: ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 363 УК (нарушение правил эксплуатации АЭВМ).

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Теги: посольство, сбу, нато, хакеры, кибератака
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