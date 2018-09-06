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06.09.2018, 18:57

Два КПВВ на админгранице с Крымом приостановили работу

Два КПВВ на админгранице с Крымом приостановили работу - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Причина - в сложной экологической ситуации в оккупированном Крыму

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Контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили свою работу. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка" временно не работают. Прошу учесть информацию при планировании поездок", - написал он.

В Госпогранслужбе уточнили, что сделано это с целью сохранения жизни и здоровья персонала ГПСУ и граждан, проживающих у админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией в оккупированном Крыму.

Пересечь админграницу с Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме, отметил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

При этом он заявил, что пограничники будут продолжать нести службу на закрытых КПВВ.

"Граждане Украины с оккупированного полуострова, которые будут стремиться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине, будут оформляться в упрощенном порядке", - написал Слободян.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Крымский Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

 

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Теги: Крым, пропуск, каланчак, чаплинка, админграница
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