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02.07.2018, 06:25

Недалеко от Мариуполя на взрывном устройстве подорвался мужчина

Недалеко от Мариуполя на взрывном устройстве подорвался мужчина - Фото
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Мужчина с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован в больницу

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Вчера, 1 июля, 36-летний житель Талаковки получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Его доставили в больницу. Сообщение об инциденте поступило в полицию от врачей.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Правоохранители Кальмиусского отделения полиции устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и обстоятельства случившегося.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса(террористический акт).

7 декабря 2018 года в Луганской области на неизвестном устройстве подорвался местный житель села Катериновка.

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Теги: взрыв, мины, мариуполь
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