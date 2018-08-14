Обвал моста: МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными

Украинцев, которые проживают или находятся в итальянской Генуе, призывают сообщить о себе родным. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным", - говорится в сообщении.
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14 августа в Италии рухнул автомобильный мост. В результате крушения моста погибли по меньшей мере 35 человек.
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