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14.08.2018, 23:17

Обвал моста: МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными

Обвал моста: МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными - Фото
Фото: Repubblica.it

Количество жертв в результате обвала моста возросло до 35 человек

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Украинцев, которые проживают или находятся в итальянской Генуе, призывают сообщить о себе родным. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным", - говорится в сообщении.

Читайте также: В сети показали последствия обвала моста в Италии: фото, видео

14 августа в Италии рухнул автомобильный мост. В результате крушения моста погибли по меньшей мере 35 человек. 

Читайте также: Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

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Теги: МИД, италия, генуя, обвал моста
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