Обвал моста: МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными

Фото: Repubblica.it

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Количество жертв в результате обвала моста возросло до 35 человек

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Украинцев, которые проживают или находятся в итальянской Генуе, призывают сообщить о себе родным. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным", - говорится в сообщении.

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14 августа в Италии рухнул автомобильный мост. В результате крушения моста погибли по меньшей мере 35 человек.

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