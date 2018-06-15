Оккупированный Донецк боевики разделили на три категории - ИС

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По данным украинской разведки, разделение захваченного гибридными войсками РФ города связана с проведением ЧМ-2018 и возможным наступлением ВСУ

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Среди боевиков террористической организации ДНР и местных жителей во временно оккупированном Донецке активно распространяют слухи о разделении так называемой российской оккупационной властью территории города на три категории. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"В первой террористам разрешается вести боевые действия в полном объеме, независимо от имеющейся там инфраструктуры и наличия гражданского населения, во второй - разрешается вести боевые действия с определенными ограничениями (допускаются незначительные повреждения инфраструктурных объектов и человеческие потери)", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, в третьей не допускается ведение любых боевых действий. "Якобы данное новшество объясняется возможным наступлением ВСУ во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

14 июня 2018 года сообщалось, что пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке.