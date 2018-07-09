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09.07.2018, 21:46

Прокуратура расследует избиение полицией мужчины в Харькове

Прокуратура расследует избиение полицией мужчины в Харькове - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ранее в интернете опубликовали видео, как трое полицейских издеваются над мужчиной в здании вокзала в Харькове

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Прокуратура начала расследование по факту избиения полицейскими мужчины на станции "Харьков-Пассажирский". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Там уточнили, что следователи прокуратуры расследуют факт превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблениями (ч. 2 ст. 365 УК).

Прокуратура установила, что "7 июля в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области (старшие сержанты 1989 и 1992 г.р. и капрал сектора патрульной полиции 1997 г.р.) применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину.

Соответствующая видеозапись была размещена в Twitter.

В прокуратуре устанавливают личность потерпевшего, а также человека, записавшего видео.

В недавнем отчете Совета Европы о деятельности украинской полиции говорится, что в Украине растет количество обращений граждан за медицинской помощью вследствие телесных повреждений, нанесенных правоохранителями.

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Теги: полиция
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