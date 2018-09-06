"Сложный коктейль кислой неорганики": чем травят людей в Армянске

Борис Бабин (фото — Станислав Юрченко / Радио Свобода)

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Представитель президента в АР Крым отметил, что некоторые семьи выезжают из загрязненного ядовитыми выбросами северо-запада полуострова "на материк"

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Точные причины загрязнения окружающей среды в Армянске и около него неизвестны, однако речь идет о выбросах из-за нарушения технологического цикла на заводе "Крымский титан" в виде "сложного коктейля кислой неорганики". Об этом у себя в Facebook рассказал представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Вероятных причин несколько - некачественное сырье, износ оборудования, глупость российских военных, которые постоянно находятся на территории завода, и так далее", - сообщил он.

По словам чиновника, с прошлой пятницы (31 августа) эксперты Минэкологии берут пробы на подконтрольной территории, которая прилегает к Крыму, а к расследованию экологического инцидента привлечены правоохранители, открыто уголовное производство.

"Почему-то мне кажется, что их (дел) будет несколько. И там, конечно, нужны свидетели. А международные организации нуждаются не в истериках в ФБ, а в доказательствах. И, опять-таки, в свидетелях", - уточнил Бабин.

Как выразился чиновник, "бенефициарам СЭЗ Крым стоит готовиться к возмещению нанесенного украинским гражданам и украинской природе вреда".

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.