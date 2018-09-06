Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.09.2018, 09:03

"Сложный коктейль кислой неорганики": чем травят людей в Армянске

"Сложный коктейль кислой неорганики": чем травят людей в Армянске - Фото
Борис Бабин (фото — Станислав Юрченко / Радио Свобода)

Представитель президента в АР Крым отметил, что некоторые семьи выезжают из загрязненного ядовитыми выбросами северо-запада полуострова "на материк"

Реклама
Реклама

Точные причины загрязнения окружающей среды в Армянске и около него неизвестны, однако речь идет о выбросах из-за нарушения технологического цикла на заводе "Крымский титан" в виде "сложного коктейля кислой неорганики". Об этом у себя в Facebook рассказал представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Вероятных причин несколько - некачественное сырье, износ оборудования, глупость российских военных, которые постоянно находятся на территории завода, и так далее", - сообщил он.

По словам чиновника, с прошлой пятницы (31 августа) эксперты Минэкологии берут пробы на подконтрольной территории, которая прилегает к Крыму, а к расследованию экологического инцидента привлечены правоохранители, открыто уголовное производство.

"Почему-то мне кажется, что их (дел) будет несколько. И там, конечно, нужны свидетели. А международные организации нуждаются не в истериках в ФБ, а в доказательствах. И, опять-таки, в свидетелях", - уточнил Бабин.

Как выразился чиновник, "бенефициарам СЭЗ Крым стоит готовиться к возмещению нанесенного украинским гражданам и украинской природе вреда".

Читайте также: Отравленная земля. Необходимы срочные меры по спасению Крым

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Борис Бабин, Крым, оккупация крыма, загрязнение, армянск, крымский титан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В один из городов Германии будет запрещен въезд дизельным авто
Мир В один из городов Германии будет запрещен въезд дизельным авто
Нужна ли эвакуация людей из районов у Крыма: отвечает министр
Происшествия Нужна ли эвакуация людей из районов у Крыма: отвечает министр
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 