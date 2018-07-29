Смертельное ДТП в Ровенской области: авто сбило мать с детьми

Фото: полиция Запорожской области

commenthover

48-летняя женщина скончалась, двоих детей доставили в больницу

Реклама

Реклама

В субботу, 28 июля, в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине. Об этом сообщает полиция области.

По предварительной информации, водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Авто наехало на женщину, которая шла вдоль вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что в результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Начато досудебное расследование, водитель задержан. Предварительно установлено, что он был трезв.

24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения". 26 июля Шевченковский районный суд на два месяца арестовал Кирилла Островского.