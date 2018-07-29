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29.07.2018, 17:09

Смертельное ДТП в Ровенской области: авто сбило мать с детьми

Смертельное ДТП в Ровенской области: авто сбило мать с детьми - Фото
Фото: полиция Запорожской области

48-летняя женщина скончалась, двоих детей доставили в больницу

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В субботу, 28 июля, в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине. Об этом сообщает полиция области.

По предварительной информации, водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Авто наехало на женщину, которая шла вдоль вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что в результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Начато досудебное расследование, водитель задержан. Предварительно установлено, что он был трезв.

24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения". 26 июля Шевченковский районный суд на два месяца арестовал Кирилла Островского.

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Теги: дтп, полиция, авария, пострадавшие, смертельное дтп, ровенская область, мать с детьми
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