В Днепре умер смертельно раненный снайпером в зоне ООС военный

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Защитнику Украины из Сумской области было 20 лет

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В ночь на сегодня, 26 июня, в областной больнице им. Мечникова в Днепре умер смертельно раненный военнослужащий 1998 года рождения Руслан Баглык из Тростянца, которого неделю назад привезли в тяжелом состоянии из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом в Facebook сообщила советник губернатора Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области, г. Тростянец... Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", – рассказала она.

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По словам чиновницы, боец сил ООС получил тяжелое ранение от пули снайпера неделю назад - 19 июня.