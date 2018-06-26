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Боты:
26.06.2018, 06:33

В Днепре умер смертельно раненный снайпером в зоне ООС военный

В Днепре умер смертельно раненный снайпером в зоне ООС военный - Фото
Фото: Getty Images

Защитнику Украины из Сумской области было 20 лет

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В ночь на сегодня, 26 июня, в областной больнице им. Мечникова в Днепре умер смертельно раненный военнослужащий 1998 года рождения Руслан Баглык из Тростянца, которого неделю назад привезли в тяжелом состоянии из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом в Facebook сообщила советник губернатора Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области, г. Тростянец... Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", – рассказала она.

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По словам чиновницы, боец сил ООС получил тяжелое ранение от пули снайпера неделю назад - 19 июня.

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Теги: война в донбассе, днепр, потери, снайпер, больница мечникова, татьяна губа
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