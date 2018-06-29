В Житомире пырнули ножом замкома Десантно-штурмовыми войсками

Вечером 27 июня в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ДШВ ВСУ.
По информации пресс-службы, сейчас офицер находится на лечении, угрозы его жизни нет.
В главном управлении Нацполиции в Житомирской области сообщили, что военнослужащий госпитализирован с ножевым ранением брюшной полости.
Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия, предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.121 УК, умышленное, тяжкое телесное повреждение.
18 июня 2018 года спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что в одном из кафе Мариуполя военнослужащих избили после того, как один из них попросил меню на украинском языке. 22 июня суд Мариуполя избрал меру пресечения двум подозреваемым в избиении пограничников.