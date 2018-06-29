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29.06.2018, 13:24

В Житомире пырнули ножом замкома Десантно-штурмовыми войсками

В Житомире пырнули ножом замкома Десантно-штурмовыми войсками - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Офицер находится на лечении, угрозы его жизни нет

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Вечером 27 июня в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ДШВ ВСУ.

По информации пресс-службы, сейчас офицер находится на лечении, угрозы его жизни нет.

В главном управлении Нацполиции в Житомирской области сообщили, что военнослужащий госпитализирован с ножевым ранением брюшной полости. 

Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия, предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.121 УК, умышленное, тяжкое телесное повреждение.

18 июня  2018 года спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что в одном из кафе Мариуполя военнослужащих избили после того, как один из них попросил меню на украинском языке. 22 июня суд Мариуполя избрал меру пресечения двум подозреваемым в избиении пограничников. Одного из подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн, другому назначили круглосуточный домашний арест.

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Теги: Житомир, ДШВ, ножевое ранение
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