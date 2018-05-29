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29.05.2018, 13:07

В Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора: фото

В Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, женщина размещала на страницах материалы с призывами к изменению границы и конституционного строя Украины и популяризацией терроризма

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организаций ДНР/ЛНР. Информацию агитатор получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Фото: ssu.gov.ua

Задержанной объявлено подозрение в совершении преступления. Ей грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

За прошлые сутки (по состоянию на 09:00) оккупанты 29 раз стреляли на донецком направлении фронта, и 8 раз - на луганском, выпустив 50 минометных мин, из них 40 - калибра 120 мм. Украинская армия 20 раз открывала огонь в ответ.

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Теги: антиукраинская деятельность, сбу, интернет-агитатор
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