В оккупированной Горловке взорвалась граната в парке: ранены дети

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, ранения различной степени тяжести получили двое мальчиков 10-11 лет

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Во временно оккупированной Горловке двое детей были ранены в результате взрыва гранаты в заброшенном парке. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой мисси ОБСЕ.

26 мая в Горловской детской больнице медперсонал сообщил СММ о том, что два мальчика были доставлены в больницу вечером 25 мая.

По словам медиков, один мальчик 11 лет получил осколочные ранения среднего отдела спины, поясницы и левой ноги, а другой мальчик 10 лет - осколочные ранения челюсти и был выписан в тот же день.

28 мая команда СММ разговаривала с двумя соседями, мужчиной примерно 50–60 лет и женщиной 60–70 лет, проживавших на улице Павлика Морозова в Никитовском районе Горловки.

"Они рассказали, что дети получили ранения 25 мая в заброшенном парке в конце улицы, когда, играя вместе, нашли гранату. Соседи сказали, что видели только последствия инцидента, а женщина добавила, что позже видела 10-летнего мальчика с повязками на голове и примерно шести с повязками на обеих руках", - отметили в пресс-службе.

12 декабря 2017 года боевики запретили общаться наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с местными жителями временно оккупированной Горловки.