В Сумской области перевернулся автобус, восемь пострадавших

В Сумской области вблизи села Ревы Недрыгайловского района перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Сумской области.
ДТП произошло около 13:30. По предварительным данным полиции, 57-летний водитель следующего по маршруту Сумы-Ромны автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось на левый бок.
Двое пострадавших пассажиров госпитализированы в Недригайловскую районную больницу. Подростка отвезли в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью позже, сообщили в полиции.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.
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