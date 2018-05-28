Во время боевого столкновения в Донбассе пропал военный

Фото: пресс-служба Минобороны

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Сейчас применяются меры для розыска военнослужащего 36-й бригады

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В воскресенье, 27 мая, на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный. Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты в Facebook.

Остоятельства его исчезновения выясняются и принимаются меры для его розыска.

Во ремя этого столкновения боевики понесли потери - двое уничтожены и один ранен.

24 мая в Донбассе пропал военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской мехбригады ВСУ. 2 мая во время обстрела боевиками позиций военных около села Лебединское самовольно покинул позицию военный 36-й бригады морской пехоты.



