Во время боевого столкновения в Донбассе пропал военный

В воскресенье, 27 мая, на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный. Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты в Facebook.
Остоятельства его исчезновения выясняются и принимаются меры для его розыска.
Во ремя этого столкновения боевики понесли потери - двое уничтожены и один ранен.
24 мая в Донбассе пропал военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской мехбригады ВСУ. 2 мая во время обстрела боевиками позиций военных около села Лебединское самовольно покинул позицию военный 36-й бригады морской пехоты.