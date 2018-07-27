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27.07.2018, 17:11

Воры-альпинисты из РФ украли в Одессе сумку с 24 млн грн

Воры-альпинисты из РФ украли в Одессе сумку с 24 млн грн - Фото
Фото: Facebook / Дмитрий Головин

Их задержали по горячим следам

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В Одессе российские воры-альпинисты украли сумку с 24 млн грн. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его данным, члены группы альпинистов были неоднократно судимы.

Установлено, что они зарабатывали средства кражами и разбоями в Одессе.

Их задержали по горячим следам после кражи 24 млн грн.

23 июля сообщалось, что В Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру. По факту кражи скульптуры открыто уголовное производство. Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения. Злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел. Скульптуру "кот-геймер" установили 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта "Одесские коты". Скульптуру со специальной подсветкой изготовлена из полиэфирной смолы и акрила. 

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Теги: одесса, Нацполиция, кража, воры-альпинисты
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