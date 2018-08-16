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16.08.2018, 07:28

Впервые за несколько месяцев оккупанты применили РСЗО Град

Впервые за несколько месяцев оккупанты применили РСЗО Град - Фото
Скриншот из видеозаписи

Реактивная артиллерия гибридной российской армии в Донбассе "отработала" ночью на Светлодарской дуге фронта: у сил ООС от этого потерь нет

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В ночь на 16 августа российские оккупанты впервые за несколько месяцев применили на фронте в Донбассе реактивные системы залпового огня БМ-21 Град. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.

Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях ВСУ в районе Светлодарска.

Также по этим позициям противник бил из крупного миномета калибром 120 мм. Такой же калибр использован и в районе Гнутово.

Светлодарск на карте региона:

Всего оккупанты 43 раза за сутки открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 6 раз из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

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Обстрелы зафиксированы в Крымском (9 обстрелов), Новозвановке, Светлодарске, Луганском, Новолуганском, Майорской, Марьинке, Авдеевке, Опытном, Песках, Красногоровке, Новотроицком, Новомихайловке, Каменке, Чермалыке, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном, Широкино и Станице Луганской.

Потерь среди военнослужащих ООС сегодня нет, однако за вчерашний день были ранены двое бойцов ООС.

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У гибридной российской армии - двое ликвидированных боевиков, трое раненых.

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Теги: война в донбассе, РСЗО, Светлодарская дуга, артиллерия, сводка оос, град
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