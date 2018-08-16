Впервые за несколько месяцев оккупанты применили РСЗО Град

В ночь на 16 августа российские оккупанты впервые за несколько месяцев применили на фронте в Донбассе реактивные системы залпового огня БМ-21 Град. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.
Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях ВСУ в районе Светлодарска.
Также по этим позициям противник бил из крупного миномета калибром 120 мм. Такой же калибр использован и в районе Гнутово.
Светлодарск на карте региона:
Всего оккупанты 43 раза за сутки открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 6 раз из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса
Обстрелы зафиксированы в Крымском (9 обстрелов), Новозвановке, Светлодарске, Луганском, Новолуганском, Майорской, Марьинке, Авдеевке, Опытном, Песках, Красногоровке, Новотроицком, Новомихайловке, Каменке, Чермалыке, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном, Широкино и Станице Луганской.
Потерь среди военнослужащих ООС сегодня нет, однако за вчерашний день были ранены двое бойцов ООС.
Читайте также: "На карте есть, в реале - нет": в Желобке сгорел опорник боевиков
У гибридной российской армии - двое ликвидированных боевиков, трое раненых.