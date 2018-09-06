Выбросы в Крыму: Херсонская область готова принять детей

Андрей Гордеев (фото - ru.krymr.com)

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Глава Херсонской ОГА не исключает также эвакуации детей из приближенных к Крыму районов региона

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В Херсонской области готовы принять детей из временно оккупированного Крыма, которые пострадали от химических выбросов, произошедших в районе Армянска. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, передают Крым. Реалии.

"В целом, мы готовы сегодня принимать детей из Крыма, которые страдают от этих выбросов. И готовы оказывать им медицинскую и реабилитационную помощь", – отметил Гордеев.

Он не исключает также эвакуации детей из приближенных к Крыму районов Херсонской области.

"Если придется эвакуировать наших детей, то для этого мощности есть. Мы уже написали соответствующие письма в Геническ, чтобы там забронировать детские лагеря и еще их не закрывать после сезона. Так же будем еще работать со Скадовским и Голопристанским районами", – добавил Гордеев.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.