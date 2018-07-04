За сутки Нацгвардия задержала трех боевиков в Донбассе

Фото: LIGA.net

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Нацгвардейцы выявили террористов по базе данных Миротворец

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Военнослужащие Национальной гвардии из состава объединенных сил за минувшие сутки на мобильном блокпосту задержали трех граждан, которые по базе данных Миротворец проходят как боевики террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

На блокпосту в районе населенного пункта Новгородское, личный состав группы задержал гражданина 1990 года рождения, проживающего в Новгородском, он пытался пройти через блокпост.

Военный наряд задержал и передал его сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Через некоторое время на том же мобильном блокпосту гвардейцы задержали 34-летнего мужчину. В результате проверки было установлено, что гражданин проходит как боевик.

В тот же день во время несения службы на блокпосту, расположенном на выезде из села Благодатное Донецкой области, был остановлен автомобиль Форд Эскейп. В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в Попасной Луганской области. Он имеет связи с пророссийскими наемниками.

25 марта 2018 года полиция в Донецкой области задержала мужчину по подозрению в причастности к деятельности террористической организации ДНР.