Танкисты ВСУ приехали в Германию на турнир Tank Challenge: видео

Несколько недель назад украинские военнослужащие наделали шума на учениях Combined Resolve X - теперь готовы подтвердить класс и на танковом турнире

Реклама

Реклама

Украинские танки Т-84 прибыли на военный полигон в немецком городе Графенвер для участия в международных соревнованиях Tank Challenge 2018. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, опубликовав соответствущую видеозапись.

Открытие конкурса танкистов состоится 3 июня.

За звание лучшего взвода стальных машин будут бороться экипажи из восьми стран.

Недавно украинские военные стали открытием на учениях НАТО Combined Resolve X в той же Германии.

Смотрите также: Как украинские бойцы на учениях НАТО оборонялись в городе: видео

Соревнования Strong Europe Tank Challenge, организованные Командованием армии США в Европе и Командования Сухопутных войск армии ФРГ, призваны укрепить партнерство, обеспечить отработку взаимодействия между военными НАТО и стран-союзников, а также усилить взаимообучение тактическим приемам, методам и процедурам танкового боя.

Графенвер на карте региона: