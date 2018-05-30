Танкисты ВСУ приехали в Германию на турнир Tank Challenge: видео

Украинские танки Т-84 прибыли на военный полигон в немецком городе Графенвер для участия в международных соревнованиях Tank Challenge 2018. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, опубликовав соответствущую видеозапись.
Открытие конкурса танкистов состоится 3 июня.
За звание лучшего взвода стальных машин будут бороться экипажи из восьми стран.
Недавно украинские военные стали открытием на учениях НАТО Combined Resolve X в той же Германии.
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Соревнования Strong Europe Tank Challenge, организованные Командованием армии США в Европе и Командования Сухопутных войск армии ФРГ, призваны укрепить партнерство, обеспечить отработку взаимодействия между военными НАТО и стран-союзников, а также усилить взаимообучение тактическим приемам, методам и процедурам танкового боя.
Графенвер на карте региона: