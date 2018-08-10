Полиция ищет взрывчатку на Майдане Независимости

В Киеве женщина сообщила о заминировании Майдана Независимости, также поступило сообщение о минировании соответствующей станции метро. Правоохранители проводят проверку, сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.
При этом в полиции уточнили, что женщина сообщила о минировании Майдана гранатами.
На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.
В метрополитене сообщили, что проверялась информация о минировании станции "Шулявская". Взрывоопасных предметов там не обнаружили.
На днях сотрудники Службы безопасности в разных регионах страны задержали троих человек, которые сообщали о мнимой террористической угрозе.