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10.08.2018, 16:49

Полиция ищет взрывчатку на Майдане Независимости

Полиция ищет взрывчатку на Майдане Независимости - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Два человека заявили о минировании самой площади и станции метро "Майдан Независимости"

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В Киеве женщина сообщила о заминировании Майдана Независимости, также поступило сообщение о минировании соответствующей станции метро. Правоохранители проводят проверку, сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

При этом в полиции уточнили, что женщина сообщила о минировании Майдана гранатами.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.

В метрополитене сообщили, что проверялась информация о минировании станции "Шулявская". Взрывоопасных предметов там не обнаружили.

На днях сотрудники Службы безопасности  в разных регионах страны задержали троих человек, которые сообщали о мнимой террористической угрозе. 

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Теги: полиция, метро, взрывчатка, минирование, майдан независимости
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