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01.06.2018, 08:01

Сбившие мальчика на велосипеде полицейские были трезвыми - тест

Сбившие мальчика на велосипеде полицейские были трезвыми - тест - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство

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На улице Григоренко в Дарницком районе около 21:00 случилось автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Оба сотрудников полиции, находившихся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на Драгер: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.  Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Кроме того, полицейских доставили к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения. В результате аварии 13-летний ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила его в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование.

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Теги: дтп, киевская полиция, полиция, киев, велосипед, ребенок, мальчик
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