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05.06.2018, 10:59

СБУ заблокировала масштабную переправку нелегалов в Украину

СБУ заблокировала масштабную переправку нелегалов в Украину - Фото
Фото: ssu.gov.ua

За 2017-2018 годы злоумышленники успели «оформить» фальшивые документы более 500 лицам

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Сотрудники контрразведки СБУ пресекли деятельность организованной группировки, участники которой незаконно переправляли в Украину выходцев из стран так называемого миграционного риска. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установили, что несколько украинцев через специализированные интернет-ресурсы и личные контакты получали заказы и в дальнейшем подделывали документы, необходимые для получения визы для въезда в страну. Подделки направлялись «клиентам» почтовыми службами. Оплата услуг проводилась через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

За 2017-2018 годы злоумышленники успели «оформить» фальшивые документы более 500 лицам.

Оперативники СБУ Украины одновременно задержали в Киеве и Одессе трех человек, причастных к организации нелегального бизнеса. Во время обысков по местам их проживания, работы и в автомобилях правоохранители изъяли значительное количество поддельных документов и оборудования для их изготовления.

У дельцов, в частности, выявлены чистые бланки госучреждений, банков, коммерческих структур, штампы и печати отечественных и иностранных госорганов, соответствующее техническое оборудование, принтеры, компьютерная техника, банковские карты, их заготовки, а также оборудование для их программирования, деньги в сумме около 1,5 млн грн. Кроме того, у фигурантов дела изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, а также боеприпасы.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого СБУ уголовного производства трем задержанным сообщено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу), и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Теги: сбу, мигранты, нелегалы
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