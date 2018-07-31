В Пуще-Водице авто влетело в трамвай: пострадал ребенок - фото

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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Daewoo Lanos в результате ДТП перевернулся на крышу, пострадали трое пассажиров авто

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В Пуще-Водице 31 июля автомобиль Daewoo Lanos влетел в трамвай №12, пострадали двое взрослых и 10-летняя девочка. ДТП произошло на пересечении улиц Городской и Федора Максименко в Киевской области, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Легковушка врезалась в трамвай, когда он отъезжал от остановки. В Daewoo Lanos находились водитель и двое пассажиров. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу. Водитель получил легкие травмы, у женщины медики подозревают перелом ключицы. В ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ее срочно госпитализировали с серьезными травмами, пишет Информатор.

Водитель трамвая уверяет, что слишком поздно заметила Daewoo Lanos и не успела затормозить. Пассажиры трамвая серьезно не пострадали. Свидетели уверяют, что водитель Daewoo Lanos не предоставил преимущество в движении общественному транспорту.

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Правоохранители временно ограничили движение общественного транспорта по маршруту №11, 12, 16. На месте ДТП работают патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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