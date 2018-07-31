Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 17:11

В Пуще-Водице авто влетело в трамвай: пострадал ребенок - фото

В Пуще-Водице авто влетело в трамвай: пострадал ребенок - фото - Фото
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Daewoo Lanos в результате ДТП перевернулся на крышу, пострадали трое пассажиров авто

Реклама
Реклама

В Пуще-Водице 31 июля автомобиль Daewoo Lanos влетел в трамвай №12, пострадали двое взрослых и 10-летняя девочка. ДТП произошло на пересечении улиц Городской и Федора Максименко в Киевской области, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Легковушка врезалась в трамвай, когда он отъезжал от остановки. В Daewoo Lanos находились водитель и двое пассажиров. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу. Водитель получил легкие травмы, у женщины медики подозревают перелом ключицы. В ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ее срочно госпитализировали с серьезными травмами, пишет Информатор.

Водитель трамвая уверяет, что слишком поздно заметила Daewoo Lanos и не успела затормозить. Пассажиры трамвая серьезно не пострадали. Свидетели уверяют, что водитель Daewoo Lanos не предоставил преимущество в движении общественному транспорту.

Читайте также: Смертельное ДТП в Первомайске: грузовик сбил пешехода – фото

Правоохранители временно ограничили движение общественного транспорта по маршруту №11, 12, 16. На месте ДТП работают патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

29 июля в Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Dream Town пьяный водитель разбил семь машин и уснул в автомобиле полиции. Мужчина прошел тест на драгере, который показал 2,92 промилле алкоголя в крови.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, Пуща Водица, ребенок, пострадавшие, трамвай, водитель, Daewoo Lanos
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Тройное ДТП в Днепре: женщину "вырезали" из авто
Происшествия Тройное ДТП в Днепре: женщину "вырезали" из авто
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 