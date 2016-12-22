Во время сноса МАФов в Киеве пострадали пять человек - полиция

Во время попытки ночнью снести МАФы на станции метро Политехнический институт в Киеве произошли столкновения

В ночь на 22 декабря в Киеве возле станции метро Политехнический институт коммунальные службы продолжили снос МАФов. Во время попытки демонтировать незаконные киоски произошли столкновения между предпринимателями и представителями коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.



В результате столкновений пострадали пятеро: двое милиционеров и трое гражданских лиц, сообщают в ведомстве.

В полиции уточнили, что когда на место прибыла спецтехника для демонтажа, владельцы МАФов заблокировали ее, вследствие чего возник конфликт.

"Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись", - уточнили в пресс-службе.

Всего в столичную полицию поступило пять сообщений врачей о помощи пострадавшим на улице Политехнической, из них двое - работники полиции.

Согласно информации Киевской городской государственной администрации о проведении демонтажных работ, около 150 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической.

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4 декабря 2016 года ночью коммунальные службы Киева снесли несколько МАФов, которые находились напротив выхода из станции метро Политехнический институт.

20 декабря возле Киевской администрации прошел митинг предпринимателей, которые недовольны демонтажом МАФов в разных районах города.

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