Петиция о сносе черного театра на Подоле собрала 10140 голосов

До конечного срока завершения голосования за эту петицию осталось еще два месяца, но по состоянию на 28 декабря ее подписали более 10140 человек

На сайте Киевсовета набрала юридическую силу электронная петиция о сносе нового фасада театра на Подоле и возвращение Андреевскому спуску туристически привлекательного вида. Петицию по состоянию на 28 декабря подписали более 10140 человек. Теперь Киевсовет обязан рассмотреть петицию и принять меры, в частности предстоит наказать застройщиков и привлечь к ответственности чиновников, причастных к строительству. Об этом стало известно из результатов голосования за петицию, зарегистрированную Виктором Назаренко на сайте Киевсовета 29 ноября 2016 года.

"Андреевский спуск является общим наследием всего украинского народа, визитной карточкой Киева и всей Украины. Одним из мест, ради которого туристы едут именно в Киев. Он должен быть сохранен в первоначальном состоянии, таким, каким он был построен в 18 веке. Новые модернистские фасады полностью разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность"", - говорится в петиции.

Автор петиции подчеркивает, что право на перестройку должно принадлежать общине Киева, а не только нескольким чиновникам-взяточникам. Новый фасад театра на Подоле, по его мнению, должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический облик.

"Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика. Должностные лица, которые давали разрешение на разрушение исторического центра Киева, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а пока отстранены от должностей", - отмечает автор петиции.

До конечного срока завершения голосования за эту петицию осталось еще два месяца, но она уже набрала 10143 голоса. Это свидетельствует о заинтересованности киевлян и гостей столицы сохранить исторический облик Андреевского спуска.

29 ноября 2016 года в Киеве открыли фасад скандального Театра на Подоле.

Картина, открывшаяся взору киевлян, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. По мнению пользователей, здание театра нарушает архитектурный ансамбль старинной улицы и напоминает крематорий.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания, театр не будет сдан в эксплуатацию.

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