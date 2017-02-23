В Киеве на Оболони похитили мужчину - полиция

По словам очевидца, неизвестные насильно посадили жертву в автомобиль и увезли в неизвестном направлении

В Оболонском районе Киева, вблизи станции метро Минская, неизвестные похитили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сообщение о похищении правоохранители получили от прохожего, который, по его словам, стал свидетелем инцидента.



"Со слов заявителя, мужчину в возрасте около 30 лет насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В салоне Опеля он видел двоих злоумышленников. В руках у мужчины, сидевшего за рулем, очевидец заметил оружие", - отметили в полиции.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.



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Ориентировка на розыск автомобиля похитителей передана всем столичным автопатрулям.



9 февраля 2017 года сообщалось, что в Днепре правоохранители освободили мужчину, похищенного его собственными работодателями.



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