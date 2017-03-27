В Киеве СБУ пресекла деятельность наркогруппировки: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекли в Киеве деятельность наркогруппировки, участники которой сбывали амфетамин и каннабис в крупных масштабах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники ежемесячно сбывали более 300 г наркотиков. Они арендовали дом в пригороде столицы, где хранили "товар". Оперативники спецслужбы задержали одного из наркодельцов при попытке продажи амфетамина и марихуаны постоянному клиенту - члену общественной организации "Офицерский корпус".
Еще двух участников наркогруппировки сотрудники СБУ задержали позже.
Всего у наркодельцов изъято 85 г амфетамина и более 30 г каннабиса.
Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.
Фото: ssu.gov.ua
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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