В Киеве дворник в кустах возле жилого дома нашла гранату
В Киеве дворник во время уборки двора в кустах возле жилого дома на проспекте Маяковского нашла гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Наполиции Киева.
На проспект Маяковского прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Боеприпас направили на проведение экспертного исследования.
Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасамсеми 7 лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают владельца гранаты и ее происхождение.
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22 мая сотрудники Национальной полиции изъяли гранату, обнаруженную на детской площадке в Шевченковском районе Киева.
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