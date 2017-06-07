В Киеве дворник в кустах возле жилого дома нашла гранату

Боеприпас направили на проведение экспертного исследования

В Киеве дворник во время уборки двора в кустах возле жилого дома на проспекте Маяковского нашла гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Наполиции Киева.

На проспект Маяковского прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Боеприпас направили на проведение экспертного исследования.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасамсеми 7 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают владельца гранаты и ее происхождение.

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22 мая сотрудники Национальной полиции изъяли гранату, обнаруженную на детской площадке в Шевченковском районе Киева.

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