День Независимости Украины-2017: сценарий праздника

LIGA.net расскажет о сценарии празднования и сюрпризах главного праздника независимой Украины

В этом году 24 августа Украина отметит 26-й в своей истории День Независимости. На 24 августа в Киеве запланированы праздничные мероприятий, список которых опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации.

На улице Крещатик 24 августа в 10:00 традиционно пройдет военный парад, в котором примут участие ветераны и участники АТО, а также военнослужащие стран-членов НАТО. На параде продемонстрируют 70 образцов украинской военной техники, которая потом будет передана в зону АТО.

Уже с 22 августа на улице Крещатик (от улицы Институтской до Европейской площади) открыта выставка современного вооружения и военной техники и выставка исторической техники, посвященная 100-летию Армии УНР на Европейской площади.

В День независимости с 09:00 можно принять участие в традиционном забеге в вышиванках на Русановской набережной. Дистанцию можно выбрать самостоятельно: от 1 до 10 км для взрослых и 100 м, 500 м, 1 и 5 км для детей. Зарегистрироваться на забег можно на сайте vyshyvanka-kyiv.timingevents.com.

Еще одним зрелищным событием станет регата по парусному спорту.

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Желающие смогут посетить 24 августа фестиваль "Крымский дом объединяет сердца" на Почтовой площади, во время которого не только выступят крымскотатарские артисты, но и будут работать мастер-классы для детей и взрослых, интерактивы, зона фуд-корта национальной крымскотатарской кухни, тематические инсталляции и фотовыставка, посвященная Крыму и крымскотатарскому народу.

Также в этот день в 17:00 в Музее театрального, музыкального и киноискусства состоится показ документального фильма "Крым, как это было". В фильме, снятом режиссером Константином Кляцкиным совместно с творческим объединением Babylon'13, рассказано о вторжении и аннексии украинского Крыма, которая состоялась в 2014 году.

С 24 по 25 августа в музее Ивана Гончара состоится ярмарка народного искусства, где народные мастера представят свои изделия и проведут мастер-классы.

Для любителей народной музыки 24 августа с 13:00 до 17:00 на Летней эстраде Городского сада ("Ракушка") в Центральном парке культуры и отдыха в рамках акция "Мать Украины, ты одна у нас" выступят творческие коллективы этнических общин Киева. Там же с 18:00 начнется большой отчетный концерт муниципальных творческих коллективов.

Для жителей левого берега Днепра 26 августа с 17:00 до 21:00 в парке "Победа" будут выступать профессиональные эстрадные и оперные исполнители, студенты циркового и музыкальной академий, хореографические коллективы районов столицы.

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

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