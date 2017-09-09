В Киеве на полгода ограничат движение по Борщаговской

До 11 марта на участке улицы от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста будут реконструировать водопровод

С 11 сентября до 11 марта 2018 года ограничат движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Ограничено движение будет на проезжей части и тротуаре на участке от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста.



За эти полгода на участке будут ремонтировать водопровод диаметром 500 мм.

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