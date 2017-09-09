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В Киеве на полгода ограничат движение по Борщаговской

09.09.2017 12:15
До 11 марта на участке улицы от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста будут реконструировать водопровод
В Киеве на полгода ограничат движение по Борщаговской

С 11 сентября до 11 марта 2018 года ограничат движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничено движение будет на проезжей части и тротуаре на участке от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста.

За эти полгода на участке будут ремонтировать водопровод диаметром 500 мм. 

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