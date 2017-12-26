Температура воздуха в Киеве бьет рекорды за 136 лет

Текущая температура воздуха в столице больше соответствует концу октября, чем декабря, отмечают исследователи

Ночь с 25 на 26 декабря 2017-го стала самой теплой в Киеве с 1881 года, аналогичный рекорд может быть побит и по среднесуточным показателям в целом. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

По данным метеорологов, минувшей ночью столбик термометра не опустился ниже +3,1 градусов по Цельсию, что на 0,3 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зарегистрированного этой ночью в 2015 году.

В обсерватории отмечают, что ввиду высокой дневной температуры сегодня может быть побит и среднесуточный рекорд, также зафиксированный в позапрошлом году.

"Такая температура воздуха превышает климатическую норму на восемь градусов и соответствует привычной погоде для конца октября", - говорится в сообщении.

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По данным Укргидрометцентра, по состоянию на 11:00 26 декабря температура в Киеве составляла 6,8 градусов тепла, а по информации от погодных веб-ресурсов, к 14:00 воздух в столице прогрелся до 8 градусов.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, по всей территории Украины будет без осадков.

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