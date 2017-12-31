В Киеве в новогоднюю ночь будут работать 1,5 тыс полицейских
31.12.2017 10:19
Больше всего полиции будет сосредоточено в центре столицы, возле основных праздничных локаций
Фото: пресс-служба полиции
В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева.
В частности, дежурить будут взрывотехники и кинологи, а в Главном управлении будет работать ситуативный центр, в состав которого войдут представители всех силовых ведомств.
Больше всего полиции будет сосредоточено в центре столицы, возле основных праздничных локаций, а также возле новогодних елок во всех районах города.
Как сообщалось ранее, в Киеве в период период новогодних и рождественских праздников общественный транспорт будет работать по измененному графику и маршрутам.
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