Столетие боя под Крутами: в Киеве воспроизведут бой за Арсенал
В столице Украины 29 января состоится историческая реконструкция боя за завод Арсенал, с которого началось Январское восстание 1918 года. Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти (ИНП).
Событие приурочено к столетию боя под Крутами.
"29 января в Киеве на историческом месте, состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе Арсенал. Актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что после реконструкции будет традиционное факельное шествие от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.
Начало мероприятий в 18:30 у метро Арсенальная.
Январское восстание (в некоторых источниках Январский мятеж) - вооруженное выступление в Киеве 29 января - 4 февраля 1918 года, организованное Киевским комитетом большевистской партии против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики во время наступления войск советской России на Киев. Восстание продолжалось семь дней и ускорило падение власти Центральной Рады в Киеве.
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